Frankie Grande (38) könnte offenbar nicht glücklicher sein! Im Juni hatte der Tänzer die freudigen Neuigkeiten mit seinen Fans geteilt: Er hat um die Hand seines Freundes Hale Leon angehalten – und der hat Ja gesagt. Seitdem genießen die Turteltauben ihre Verlobung in vollen Zügen. Wie sehr sie sich bereits auf ihre anstehende Hochzeit freuen, machten Frankie und Hale nun auf einer Premiere deutlich – und präsentierten stolz ihre Verlobungsringe!

Am Montagabend fand in Los Angeles die Premiere von Spider-Man: No Way Home statt. Neben Stars wie Tom Holland (25) und Zendaya Coleman (25) schritten auch Frankie und sein Zukünftiger über den roten Teppich. Total happy strahlten sie in die Kamera und streckten den Fotografen stolz ihre Verlobungsringe entgegen. Beide Männer tragen am linken Ringfinger einen funkelnden Klunker.

Wann genau Frankie und Hale heiraten wollen, verrieten sie bisher nicht – jedoch soll die Trauung 2022 anstehen. Damit ist es bereits die zweite große Liebesparty in der Familie Grande: Im Mai hatte Frankies Halbschwester Ariana Grande (28) ihren Liebsten Dalton Gomez zum Mann genommen.

Getty Images Frankie Grande bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles

Getty Images Hale Leon und Frankie Grande bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Instagram / frankiejgrande Frankie und Ariana Grande, November 2021

