Ariana Grandes Bruder teilt seltenes Foto von ihr und Ethan

Ariana Grande (31) scheint ihr Glück mit ihrem neuen Freund Ethan Slater (32) gefunden zu haben. Auf einem Foto, das ihr Bruder Frankie Grande (41) auf Instagram mit den Fans teilt, posiert das Paar gemeinsam für ein seltenes Selfie. Der Schnappschuss entstand wohl nach einer Aufführung von Frankies neuestem Bühnenprojekt "The Rocky Horror Picture Show". Auf dem Selfie posiert er in auffälligem Bühnen-Make-up neben einer aufblasbaren Kuh, während Ethan in einem SNL-Sweatshirt und Baseballkappe zu sehen ist und seinen Arm um Ariana gelegt hat. Die Sängerin trägt ihr Haar elegant nach hinten gebunden und formt einen Kussmund.

Dieses seltene Foto ist eine der wenigen öffentlichen Gelegenheiten, bei denen sich die beiden bislang zusammen ablichten ließen. Ariana und Ethan halten ihre Liebe nämlich weitestgehend geheim – vermutlich wegen der Kontroversen, die ihre Liebesnews im vergangenen Jahr auslösten. Als die "7 Rings"-Interpretin und der Broadway-Star sich kennenlernten, waren beide bereits verheiratet. Im Sommer 2023 verkündete Ariana schließlich, dass sie und ihr Ex Dalton Gomez (29) sich scheiden lassen wollen. Auch Ethan beendete seine Beziehung zu seiner Highschool-Liebe Lilly Jay. Ungefähr zeitgleich kam das Gerücht auf, dass sich Ariana und Ethan daten sollen.

Dennoch trotzen Ariana und Ethan anscheinend der Kritik in der Öffentlichkeit und sind ein glückliches Paar. Im Sommer betonte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight: "Ariana ist wirklich so glücklich mit Ethan. Sie fühlt sich sehr wohl mit ihm und ist verliebt." Die zwei Turteltauben sollen es miteinander ernst meinen und bereits eine gemeinsame Zukunft planen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei der Academy Museum of Motion Pictures 4th Annual Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Anzeige Anzeige