Wird sich Katie Price (43) etwa noch einmal unters Messer legen müssen? Der Realitystar brach sich im vergangenen Jahr bei einem Urlaub in der Türkei beide Knöchel und Füße. Ihre Verletzungen waren dabei so schwer, dass sie nicht nur lange auf einen Rollstuhl angewiesen war, sondern auch operiert werden musste. Die Verletzungen machen ihr bis heute zu schaffen. Nun wurde Katie erneut aufgrund ihrer Füße und Knöchel im Krankenhaus untersucht.

In ihrer Instagram-Story teilte die 43-Jährige jetzt ein Bild eines CT-Scanners. Dazu verlinkte sie ein Krankenhaus in London. "Wegen meiner Füße. Sieht aus wie Runde Nummer zwei", schrieb sie zu dem Foto. Warum sie ganz genau wieder im Krankenhaus behandelt wird, ließ die fünffache Mutter allerdings offen. Ob mit "Runde Nummer zwei" wohl eine erneute Operation gemeint ist?

Für Katie war das allerdings nicht der erste Klinikaufenthalt in den vergangenen Tagen. Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, soll sie erst vor wenigen Tagen die Arbeit eines Schönheitschirurgen in Belgien in Anspruch genommen haben. Demnach hat sie sich angeblich Fett absaugen und die Brüste straffen lassen.

Katie Price im November 2021

Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

Katie Price, 2021

