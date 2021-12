Sie möchte endlich ihren kleinen Engel in den Armen halten! Dagi Bee (27) befindet sich aktuell im Schwangerschaftsendspurt. Schon in einigen Tagen werden sie und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) Eltern eines Sohnes. Im Netz nimmt die YouTuberin ihre Fans seit der Schwangerschaftsverkündung mit auf diese aufregende Reise – die sich schon ganz bald dem Ende neigt: Dagi betont, dass sie es kaum noch erwarten kann, endlich zu dritt zu sein!

In einer Instagram-Fragerunde will ein User wissen, wie die 27-Jährige mit der neuen Situation als Mama umgehen wird. "Unser Leben wird sich einfach so auf den Kopf stellen, weil unser Leben einfach anders als davor sein wird. Aber wir sind so bereit dafür", verrät die Beauty glücklich. Bereits die gesamte Schwangerschaft über hat sich Dagi auf ihre neue Mamarolle vorbereitet – bis auf ein paar Wehwehchen konnte sie diese Zeit sogar genießen.

Doch allzu lange lässt "Baby K" wohl nicht mehr auf sich warten. In dem Q&A verrät die Netzbekanntheit auch, dass es mit der Geburt bald losgehen könnte. "Das Wochenende über habe ich das erste Mal Senkwehen gespürt. Das fühlt sich an, wie ein leichter Druck und leichte Periodenschmerzen. Merke es aber auch daran, dass ich viel öfter auf Toilette muss", erklärt Dagi ihren Fans.

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im November 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im August 2021

