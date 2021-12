Ben Affleck (49) packt über seine Ehe mit Jennifer Garner (49) aus! Im Jahr 2005 heiratete der Oscar-Preisträger die Schauspielerin. Doch zehn Jahre später folgte die Trennung. Diese Zeit schien vor allem dem Batman-Darsteller sehr zuzusetzen. Der Hollywoodstar verfiel dem Alkohol und suchte sich nach der Scheidung Hilfe in einer Entzugsklinik. Jetzt enthüllte Ben schockierende Details über die Ehe mit Jennifer. Seine Ex sei überhaupt erst der Grund dafür gewesen, warum der Filmregisseur zum Alkoholiker wurde. "Ein Grund, warum ich mit dem Trinken überhaupt angefangen habe, war, dass ich mich in meiner Ehe gefangen fühlte. Wenn wir uns nicht getrennt hätten, wären wir uns vermutlich gegenseitig an die Gurgel gegangen."

