Mit so einem Missgeschick hat Lena Gercke (33) bei ihrem neuesten Fotoshooting sicherlich nicht gerechnet. Die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin präsentiert seit einigen Jahren nicht mehr nur die Mode anderer Designer. Unter der Marke LeGer by Lena Gercke bringt sie auch ihre eigenen Outfits auf den Markt. Bei einem Shooting für ihr Modelabel gab es nun einen ungewöhnlichen Fauxpas: Mitten im Set lag plötzlich ein Hundehaufen.

In ihrer Instagram-Story nahm die 33-Jährige ihre Follower mit hinter die Kulissen – und die bekamen auch die unschöne Überraschung am Set zu sehen. Der weiße Hintergrund, vor dem die Fotos geschossen werden sollten, war auf einmal – zumindest stellenweise – nicht mehr weiß. Der Schuldige war Iggy, der Hund einer Mitarbeiterin. Lena konnte die ganze Sache aber zum Glück mit Humor nehmen. "Das ist das Willkommensgeschenk von Iggy", witzelte sie in ihrer Story.

Von Iggys Missgeschick ließ sich die Crew rund um Lena aber nicht abschrecken. Das Set wurde kurzerhand gereinigt und das Shooting konnte losgehen. Auf den fertigen Aufnahmen ist dann von der Hunde-Hinterlassenschaft sicherlich keine Spur mehr.

Zick, Jochen Lena Gercke bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

Getty Images Model Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke im November 2021

