Lena Gercke (31) beschreitet neues Terrain! Als Model und Moderatorin ist die Blondine seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel aus der TV- und Fashionbranche nicht mehr wegzudenken. Seit etwa zwei Jahren bringt sie mit ihrer eigenen Marke "LeGer" auch selbst designte Produkte wie Sonnenbrillen und Bikinis auf den Markt. Jetzt stellte Lena ihre erste Mode-Kollektion auf der Berlin Fashion Week vor und begeisterte die Promi-Gäste mit Stil und Diversität.

Promiflash entdeckte nicht nur Lenas Freund Dustin Schöne bei der Präsentation in Berlin: Auch Fata Hasanović (24), Janin Ullmann (37) und Annemarie Eilfeld (29) ließen sich den Besuch des Events nicht nehmen. Sängerin Annemarie zeigte sich sehr angetan von den Stücken. "Das sind wirklich Klamotten, die man immer tragen kann, auch mit jeder Figur – das hat sie ja auch gezeigt, als sie auch ein Model laufen lassen hat, das eben nicht den gängigen Model-Konfektionsgrößen entspricht", sagte die Musikerin im Interview. Bei der Show habe sie sogar schon ein paar Outfits für den eigenen Kleiderschrank erspäht. Auch Berlin - Tag & Nacht-Star Tim Rasch zeigte sich von Lenas Debüt begeistert. "Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Kollektion. Für die erste Modenschau war es auch echt richtig gut, muss ich sagen. Ich bin echt baff", so der TV-Darsteller.

Bereits im Mai 2018 hatte Lena mit Promiflash über den langfristigen Aufbau ihrer Marke "LeGer" gesprochen – "ein absoluter Mädchentraum", wie sie damals schwärmte. "Ich lerne da selber auch ganz viel Neues dazu, hab das ja tatsächlich nicht gelernt. Da geht's ja so viel um Stoffe, Schnitte, Farben und so weiter – das ist wirklich Learning by doing und es macht wahnsinnig viel Spaß", erzählte die gebürtige Marburgerin.

