Kris Jenner (66) ist total stolz auf ihre Enkeln Mason (12) und Reign (7)! Die TV-Persönlichkeit ist bekanntlich ein echter Familienmensch. Das zeigt der Keeping up with the Kardashians-Star auch immer wieder gerne in den sozialen Medien. Anlässlich des Geburtstags von Kourtneys (42) Sprösslingen Mason und Reign ließ es sich die zehnfache Oma nicht nehmen, ihren Enkeln einen süßen Post im Netz zu widmen.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mason und Reign! Unglaublich, dass die beiden genau am selben Tag geboren wurden", schrieb die 66-Jährige zu einer Reihe von Bildern ihrer Enkelsöhne auf Instagram. In ihrem Text widmete das Kardashian-Oberhaupt zudem jedem der beiden Jungs ein paar Zeilen: "Mason, danke, dass du der tollste Enkel des Universums bist! Und Reign, du bist eine solche Freude! So witzig, so liebevoll!" Zudem betonte sie, wie stolz sie auf die beiden sei.

Auch Kim Kardashian (41) ließ es sich nicht nehmen, ihren beiden Neffen zu gratulieren. "Mason, du bist so reif und ich liebe es, wie du dich entwickelst", schrieb die vierfache Mutter in ihrer Instagram-Story. Auch an Reign richtete sie ein paar Worte: "Du bist der albernste und süßeste Junge der Welt!"

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrem Enkel Reign Disick

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Neffen Mason Disick

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Neffen Reign Disick

