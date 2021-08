Was für eine niedliche Geste von Vielfach-Oma Kris Jenner (65)! Als sechsfache Mutter kann man sich im Laufe seines Lebens auf eine ganze Menge Nachfahren einstellen. Die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit selbst kann sich mittlerweile stolze Oma von sage und schreibe zehn Enkelkindern nennen. Nun unternahm der Realitystar einen Ausflug mit den Kleinsten ihrer Familie und spendierte den Kids ein Eis im Becher.

Vergangene Woche wurde die Kardashian-Jenner-Bande von einigen Paparazzi in West Hollywood bei ihrem gemeinsamen Trip abgelichtet. Mit ihren Enkeln, darunter Stormi (3), True (3) und Dream (4), ging die 65-Jährige ein Eis essen und wurde dabei von ihrer Tochter Khloé (37) begleitet. Dabei wuselte der Nachwuchs ihrer Kinder um die Beine der TV-Persönlichkeit, bis sich jedes der kleinen Mädchen für eine Sorte entschieden hatte. Augenscheinlich hat sich die Rasselbande sehr über ihre Süßspeise gefreut, denn auf den Aufnahmen ist zu erkennen, dass sich die Kinder lachend miteinander unterhielten.

Immer wieder bringt die in San Diego geborene Schönheit ihre Liebe für die vielen Babys ihrer Töchter in Form von süßen Posts in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck. Zuletzt feierte Northie (8), die Tochter von Kim Kardashian (40) und Kanye West (44), ihren achten Geburtstag. Anlässlich ihres großen Ehrentages widmete die Oma dem Geburtstagskind einige liebe Worte. "Du bist wirklich ein Sonnenschein und erhellst jeden Raum mit deinem strahlenden Lächeln und deinem großen Herzen", schrieb die Ex-Frau von Caitlyn Jenner (71).

APEX / MEGA Kris Jenner und Khloé Kardashian mit einigen Kindern im August 2021

APEX / MEGA Dream Kardashian, True Thompson und Stormi Webster im August 2021

APEX / MEGA Khloé Kardashian mit den Kindern ihrer Schwestern im August 2021

