Er ist also der neue Bachelor 2022: blond, groß und ein charmantes Lächeln – das alles zeichnet Dominik Stuckmann aus. Seit heute früh ist die Katze endlich aus dem Sack, dass der 29-jährige Frankfurter im neuen Jahr auf die Suche nach seiner Mrs. Right geht. Doch wie kommt der IT-Spezialist und Unternehmer bei der breiten Masse an? Promiflash hat eine Umfrage gestartet!

Die Promiflash-Leser sind noch nicht wirklich von dem Hobby-Angler überzeugt. In einem Hottie-Voting am Montagmorgen (Stand 10:00 Uhr) waren nur rund ein Drittel von dem blonden Muskelmann überzeugt: 39 Prozent (271 Stimmen) halten Dominik für ein richtiges Schnittchen und einen guten Fang für jede Frau. 61 Prozent (416 Stimmen) sehen das hingegen anders. Für sie wäre der neue Bachelor nichts.

In den Kommentaren unter dem Promiflash-Instagram-Beitrag sieht es ähnlich aus: Was Dominik angeht, scheiden sich einfach die Geister! Während die einen das neue Gesicht am Dating-TV-Himmel unglaublich attraktiv finden, sind andere etwas gelangweilt vom Erscheinungsbild des Hesseners: "Immer dieselben Typen irgendwie, geschniegelt und gestriegelt. Typ Unterwäschemodel", war nur eine der kritischeren Reaktionen.

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

