Es war ein bewegtes Jahr für ihre Fans! Um Valentina Pahde (27) und den ehemaligen Profikicker Rúrik Gíslason (33) kursierten in den vergangenen Monaten jede Menge Liebesgerüchte. Nachdem sich die beiden bei Let's Dance ins Finale getanzt hatten, wurden die GZSZ-Darstellerin und der ehemalige Nationalspieler immer wieder zusammen gesichtet. Zuletzt war dann von einer Trennung der unbestätigten Beziehung die Rede. Anscheinend hat Valentina davon jetzt genug: Sie will ihr Liebesleben künftig für sich behalten.

Bei einem Q&A in ihrer Instagram-Story wollte ein Fan wissen, wie die Schauspielerin es in Zukunft mit ihren Beziehungen halten möchte – Privatsache oder öffentliche Zärtlichkeiten? Darauf hatte die Blondine eine ganz klare Antwort: "Privat ist privat!" Auf allzu offenherzige Einblicke in die romantische Welt der 27-Jährigen dürfen ihre Fans demnach also nicht hoffen.

Umso lieber lässt Valentina ihre Fans allerdings an ihren beruflichen Aussichten teilhaben. Sie sei sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr und freue sich auf 2022: "Erst mal komme ich als Sunny zu GZSZ zurück und viele neue Projekte stehen an."

Anzeige

Promiflash Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im November 2021 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, GZSZ-Star

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de