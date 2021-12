Valentina Pahde (27) genießt ihre GZSZ-Auszeit! Im Oktober verkündete die Schauspielerin, dass sie sich eine Pause von der beliebten Daily gönnen wird. Begründet hatte sie dies mit ihrer Teilnahme an der Let's Dance-Live-Tour sowie der "Holiday on Ice"-Tour. Bevor sie aber vom Tanzparkett auf das Eis wechselt, flog die Blondine nun erst mal in den Urlaub. Am Urlaubsziel angekommen, schickt Valentina ihren Fans jetzt heiße Grüße.

"Im Paradies angekommen", schrieb die 27-Jährige zu dem sexy Schnappschuss von sich auf Instagram. Auf diesem steht sie in einem Bikini mit Leopardenmuster in einem Pool. Scheinbar ungeschminkt schaut sie mit verführerischen Blick in die Kamera. Passend zu ihrem Post teilte die Sunny-Darstellerin auch ein Video in ihrer Story, in welchem sie durch den Pool schwimmt. Wo sich die TV-Bekanntheit befindet und mit wem sie ihren Urlaub verbringt, gab sie bisher nicht bekannt.

Vor wenigen Wochen stand Valentina noch wegen ihrer angeblichen Beziehung zu ihrem "Let's Dance"-Kollegen Rúrik Gíslason (33) im Fokus der Öffentlichkeit. Ende November gab ein Insider gegenüber Bild bekannt, dass die beiden sich getrennt hätten. Doch nur ein paar Tage später entdeckte ein aufmerksamer Promiflash-Leser die gebürtige Münchenerin und den Fußballer Arm in Arm in der Düsseldorfer Innenstadt.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, GZSZ-Star

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, TV-Bekanntheit

Promiflash Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im November 2021 in Düsseldorf

