Rührende Worte von Cardi B (29)! Die Sängerin heiratete 2017 den Rapper Offset (30). Mittlerweile krönen auch zwei gemeinsame Kinder ihre Liebe. Doch ihre Beziehung lief nicht immer rosig ab. Denn der "Walk It Talk It"-Interpret ging seiner Frau fremd, sodass sich das Paar sogar kurzzeitig getrennt hatte. Die zwei scheinen nun aber glücklicher denn je zu sein. Das bewies Cardi nun mit einer Liebeserklärung an Offset!

Anlässlich seines Ehrentages verfasste Cardi einen niedlichen Beitrag auf Instagram. Unter zahlreichen Pärchen-Pics und Videos schrieb sie: "Ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz auf dich. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Ich liebe den Mann, zu dem du dich entwickelst hast und den großartigen Vater, der du bist." Offset sei nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr bester Freund und Berater.

Erst im September dieses Jahres begrüßten die Musiker ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt. Töchterchen Kulture durfte sich auf einen Bruder freuen. Viel mehr weiß man über ihren Sohn nicht. Cardi und Offset behalten sogar den Namen ihres Babys für sich.

Getty Images Offset, Rapper

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset, Ehepaar

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihrem zweiten Kind

