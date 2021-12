Ob dieser Moment wohl ein kleiner Trost für Lewis Hamiltons (36) verlorene Formel-1-Weltmeisterschaft ist? Am vergangenen Wochenende schnappte der Niederländer Max Verstappen (24) dem siebenfachen Weltmeister seinen achten Triumph vor der Nase weg. Damit hätte der Brite sogar Michael Schumachers (52) Rekord geknackt. Doch es sollte nicht sein. Dafür darf sich Lewis jetzt über eine andere Ehre freuen: Der Rennfahrer wurde heute zum Ritter geschlagen!

Ab sofort ist Lewis Hamilton ein echter Sir. Am 15. Dezember ernannte ihn Prinz Charles (73) höchstpersönlich im Windsor Castle zum Ritter. Zuvor war noch davon ausgegangen worden, dass die Queen (95) selbst diesen Job übernimmt. Auf offiziellen Fotos mit seiner Medaille strahlt der 36-Jährige megastolz in die Linse. Auch seine Mutter war bei dem großen Moment dabei. Dass die Ehrung so kurz hinter der verlorenen Weltmeisterschaft erfolgt, ist allerdings reiner Zufall. Eigentlich sollte die Zeremonie schon viel früher stattfinden. Das britische Königshaus hatte schon im Dezember 2020 verkündet, dass aus Lewis Hamilton bald Sir Lewis Hamilton wird. Wegen der anhaltenden Gesundheitskrise war das Event allerdings verschoben worden.

Mit der Ernennung ist Lewis erst der vierte Rennfahrer, dem diese Ehre zuteilwurde. Schon 1979 war dem ersten Motorsportler Sir Jack Brabham (✝88) die Medaille verliehen worden. Im Jahr 2000 war dann Rennlegende Sir Stirling Moss (✝90) dran gewesen. 2001 hatte der dreimalige Weltmeister Sir Jackie Stewart (82) die Ritter-Ehrung entgegennehmen dürfen.

Getty Images Lewis Hamilton mit seiner Mutter Carmen Larbalestier vorm Windsor Castle

Getty Images Lewis Hamilton beim Großen Preis von Bahrain im November 2020

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Pilot

