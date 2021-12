Diese Auszeichnung wird Lewis Hamilton (36) garantiert wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Vor allem, da der Formel-1-Pilot gerade ziemlich geknickt sein dürfte, nachdem er vergangenes Wochenende knapp den WM-Sieg in Abu Dhabi verpasste. Denn dort wurde sein Konkurrent Max Verstappen (24) zum Sieger gekürt und der Rekordweltmeister selbst ging leer aus. Doch das Trübsalblasen ist jetzt Geschichte – und zwar dank niemand Geringerem als der Queen (95). Die Monarchin plant, den PS-Profi zum Ritter zu schlagen!

Das berichtet nun Daily Mail. Schon 2020 hätte Hamilton eigentlich die größte Ehre, die ein Brite erhalten kann, zuteilwerden sollen – doch aufgrund der Pandemie musste die feierliche Zeremonie verschoben werden. Jetzt ist es aber so weit und der Rennfahrer wird am Mittwoch auf Schloss Windsor wegen seiner Verdienste für den Motorsport in den Ritterstand erhoben. Dann darf sich der 36-Jährige offiziell folgendermaßen nennen: Sir Lewis Carl Davidson Hamilton.

Die Erhebung in den britischen Adelsstand ist allerdings nicht das erste Ereigbnis, mit dem Hamilton von der Queen gewürdigt wird. Schon 2008, nachdem er seinen ersten WM-Titel gewonnen hatte, schrieb Elizabeth II. ihm einen Brief und verlieh ihm außerdem einen Orden. Der Formel-1-Star erhielt damals die dritthöchste Ehrung in Großbritannien: die Auszeichnung als Mitglied des British Empire.

Getty Images Lewis Hamilton bei dem Saudi-Arabien-Grand-Prix im Dezember 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2019 in London

Getty Images Lewis Hamilton im Buckingham Palace in London im März 2009

