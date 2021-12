Ist er der Rolle gewachsen? Seit heute steht fest, dass Dominik Stuckmann in der kommenden Staffel von Der Bachelor als Rosenkavalier dabei sein wird. Im Vorfeld wird der muskulöse Blondie als IT-Specialist und Unternehmer angekündigt – doch was steckt hinter diesen Berufsbezeichnungen? Auf was für einen Mann dürfen die Single-Ladys und die Fans der beliebten Kuppelshow sich ab Ende Januar freuen?

Bereits zweimal gelang es Dominik laut seinem Xing-Profil, aus seinem technischen Know-How und einer guten Idee ein Unternehmen zu gründen: Im März 2017 brachte er mit SpaceButler ein Logistik-Start-up auf den Markt. Mit cleveren Kistchen sollte das Einlagern von Umzugsgut erleichtert werden. Ein Jahr später folgte mit MakeHealth eine Firma, die sich der Gesundheit von Arbeitnehmern verschrieb. Mittlerweile scheint sich der Beau jedoch aus beiden Gründungen wieder zurückgezogen zu haben.

Seine berufliche Vita liest sich jedoch stattlich: So gibt Dominik an, in den vergangenen fünf Jahren als Start-up-Investor, Salesforce Specialist und Real Estate Investor tätig gewesen zu sein. Die Bachelor-Girls dürfen sich also offenbar auf einen zielstrebigen und vielseitigen TV-Junggesellen freuen.

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

RTL Dominik Stuckmann, Unternehmer

RTL Neu-Bachelor Dominik Stuckmann

