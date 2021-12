Ihr Schwangerschafts-Shooting hat sich Dagi Bee (27) einiges kosten lassen! Derzeit erwarten die YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) ihr erstes Kind. Diese besondere Reise will die Influencerin nicht nur mit ihren Followern teilen, sondern auch für sich selbst festhalten. Aus diesem Grund gönnte sich die werdende Mutter ein Shooting rund um ihre Babykugel – und griff dafür tief in die Tasche: Alleine die Blumen kosteten schon 1.500 Euro!

In ihrem neuen YouTube-Video gewährte die 27-Jährige Einblicke in die Fotosession. Für eines der Bilder hat sich Dagi etwas Besonderes überlegt: Mit nacktem Babybauch liegt die Beauty in einem Meer aus echten Blumen – und das hatte seinen Preis. Die bunten Pflanzen kosteten satte 1.500 Euro. "Aber es lohnt sich! Alles für das Bild!", betonte die Blondine. Schon im Vorfeld war sich die Netzbekanntheit sicher: "Es wird bombastisch. Das Motiv wird krass!"

Das Endergebnis zeigte Dagi schließlich auf ihrem Instagram-Account. Und offenbar hat sich die Investition gelohnt. Ihre YouTuber-Kollegin Sonny Loops schwärmte in der Kommentarspalte: "Oh mein Gott, das ist das krasseste Foto ever!" Und auch Influencerin Mrs. Bella (29) schrieb: "Ich liebe es!"

Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de