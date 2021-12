Wie geht es Dagi Bee (27) kurz vor der Entbindung ihres Sohnes? Derzeit erwarten die YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) ihr erstes gemeinsames Kind. Für die Ankunft ihres Sprösslings ist auch schon alles bereit – sogar die Kliniktasche steht parat. Immerhin könnte es jeden Moment so weit sein, dass sich Baby Kazakov, oder Baby K., wie Dagi das Ungeborene nennt, auf den Weg macht. Zum Schwangerschaftsendspurt meldet sich die werdende Mutter noch einmal mit einem Update!

In einer Instagram-Fragerunde gab die 27-Jährige Einblicke in die letzten Züge ihrer Schwangerschaft. Derzeit ist sie in der 38. Woche – und das zeigt sich auch an ihrem Babybauch. "Ich habe die 100 Zentimeter Umfang geknackt", ließ Dagi ihre Follower wissen. Hinsichtlich der anstehenden Geburt ist die Netzbekanntheit aber noch die Ruhe selbst und kann tief und fest schlafen. "Bin halt auch wirklich nicht aufgeregt. Also wirklich gar nicht! Bin nur gespannt, wann es endlich losgeht", betonte die Influencerin.

Wie ihr Baby heißen wird, wissen Dagi und Eugen schon. Bisher kennen den Namen aber nur Freunde und Verwandte – und offenbar haben die Eltern in spe eine ungewöhnliche Wahl getroffen. "Viele sagen, dass sie diesen Namen noch nie irgendwo gehört haben – er aber richtig gut passt", schrieb die Webvideoproduzentin.

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee im November 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

