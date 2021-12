Was für eine Liebe unter Geschwistern! Janni (31) und Peer Kusmagk (46) sind stolze Eltern von den drei Kindern Emil-Ocean (4), Yoko (2) und Merlin. Vor einigen Wochen reiste die Familie nach Mallorca, um dort den Winter zu verbringen. Natürlich hält die Surferin ihre Fans dabei stets fleißig auf dem Laufenden: Jetzt zeigte Janni im Netz, dass EO einen ganz besonderen Spitznamen für seinen kleinen Bruder hat!

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige ein süßes Video, in dem der Vierjährige mit dem kleinen Merlin zu sehen ist. In dem Clip kuscheln die Geschwister – und dabei wurde klar, dass die beiden schon jetzt eine enge Bindung zueinander haben: Emil-Ocean hat nämlich einen ganz besonders liebevollen Spitznamen für seinen Bruder. "Na, du kleine Spuckmaschine", nannte er ihn.

Tatsächlich scheinen die drei Sprösslinge ihre Eltern momentan ganz schön auf Trab zu halten. "Die Mäuse sind gerade sehr anhänglich", notierte die ehemalige "Deutschland tanzt!"-Kandidatin in ihrer Story. Das sei für die Influencerin allerdings kein Wunder, schließlich stehen in ihrem Leben große Veränderungen an: Im Oktober gaben Janni und Peer bekannt, dass sie ihren Wohnsitz demnächst fest nach Mallorca verlagern wollen.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk und Merlin auf Mallorca im Dezember 2021

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, Influencerin

