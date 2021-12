Tom Holland (25) wünscht sich eine eigene Familie. Der Schauspieler reitet derzeit auf einer regelrechten Welle des Erfolgs – diese Woche kommt sein brandneuer Film "Spider-Man: No Way Home" in die Kinos. Zudem wird der Brite schon bald in einem Biopic den Hollywoodstar Fred Astaire verkörpern. Doch nicht nur in seiner Karriere hat Tom sich hohe Ziele gesetzt – auch für sein Privatleben hat er genaue Vorstellungen.

"Ich habe mich die letzten sechs Jahre auf meine Karriere fokussiert. Ich möchte eine Pause einlegen und eine Familie gründen und generell herausfinden, was ich außerhalb der Schauspielerei machen möchte", offenbarte der 25-Jährige jetzt gegenüber People. Die Grundvoraussetzungen scheinen dafür immerhin schon einmal zu stimmen: Tom scheint bis über beide Ohren in seinen "Spider-Man"-Co-Star Zendaya (25) verliebt zu sein. "Ich liebe Kinder. Ich kann es kaum erwarten, Vater zu sein", verriet der Darsteller. Überstürzen wolle er aber nichts – sein eigener Vater sei für ihn ein großes Vorbild.

Gibt es also vielleicht schon bald kleine Spider-Babys bei Tom und Zendaya? In einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärte der "Chaos Walking"-Darsteller: "Ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird es darum gehen: 'Wie soll die Zukunft meines Lebens aussehen?'"

Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Anzeige

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei SirusXM in New York City, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de