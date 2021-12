Will Tom Holland (25) bald eine eigene Familie gründen? 2012 gelangte dem Londoner an der Seite von Naomi Watts (53) und Ewan McGregor (50) in "The Impossible" der weltweite Durchbruch. Heutzutage ist der Darsteller besonders für seiner Rolle des Spidermans bekannt. Doch auch in seinem Privatleben hat der Brite mit seiner Partnerin Zendaya (25) das ganz große Los gezogen. Nun plauderte er auch über seine Zukunftspläne. Tom verriet, dass er in den nächsten fünf Jahren gerne ein Kind bekommen würde.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter berichtete der 25-Jährige, dass er sich langfristige Gedanken über "die Zukunft meines Lebens" machen wolle, anstatt sich immer nur auf seine nächste Rolle zu fokussieren. Seitdem er elf Jahre alt sei, stünde er schließlich schon vor der Kamera. "Vielleicht will ich gar kein Schauspieler sein? Vielleicht will ich einfach eine Schreinerei eröffnen und Vater sein? Ich weiß es nicht", gestand Tom offenherzig.

"Ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird es darum gehen: 'Wie soll die Zukunft meines Lebens aussehen?'", versicherte Tom. Dennoch sei er nicht abgeneigt auch in der Schauspielerei neue Dinge auszuprobieren. Anschließend zeigte sich der "Chaos Walking"-Darsteller sehr glücklich darüber, dass er aktuell an einem Punkt in seiner Karriere sei, wo er sich bei Bedarf eine Auszeit nehmen könne.

Anzeige

Getty Images Tom Holland bei der GQ Men of the Year Celebration in West-Hollywood im November 2021

Anzeige

Getty Images Tom Holland, November 2021

Anzeige

Action Press / Yui Mok/PA Photos Zendaya und Tom Holland beim Photocall für "Spider-Man: No Way Home" in London, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de