Die Kugel macht ihr zu schaffen! Dagi Bee (27) befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Ihren Fans berichtet die YouTuberin in regelmäßigen Updates vom Fortschritt ihrer Schwangerschaft. Dass es jetzt jederzeit losgehen kann, merkt man sofort: Denn bei der Blondine setzten jetzt sogar schon Senkwehen ein. Kein Wunder also, dass ihre Babykugel sich auch im Alltag bemerkbar macht. In dieser Sache klagte Dagi jetzt ihr Leid.

Rund um ein Babybauch-Shooting nahm Dagi ihre Fans in einem YouTube-Video mit in ihren Alltag. Ihre Kugel finde sie zwar gar nicht so groß – einfach sei ihr Leben zurzeit aber dennoch nicht immer: "Sagen wir's mal so: Auch dieser kleine Bauch macht mir echt Probleme im Alltag. Schuhe anziehen und so weiter ist nicht mehr so..." Doch das sei ja auch angemessen, findet die 27-Jährige: "Ich bin jetzt im neunten Monat, in anderen Worten: kurz vor knapp!"

Ausreichend Vorfreude auf ihr Dasein als Mutter hat sich bei Dagi offenbar auch schon angesammelt. Auf Instagram ließ sie ihren Emotionen kürzlich freien Lauf: "Unser Leben wird sich einfach so auf den Kopf stellen, weil unser Leben einfach anders als davor sein wird. Aber wir sind so bereit dafür."

