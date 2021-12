Ziehen Gustav Masurek (32) und Karina Wagner (25) in Sachen Nachwuchs nach? Die Lüneburgerin und der Paderborner lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben – genau wie ihre Mitstreiter Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28). In einer Sache sind die Bayern den beiden jedoch voraus: Sie erwarten inzwischen schon ein gemeinsames Kind. Doch wie stehen Gustav und Karina dazu? Denken sich auch schon über Babys nach?

Im Interview mit Promiflash verriet Karina, dass sie und Gustav viel über ihre Zukunft reden – Nachwuchs aber noch nicht geplant sei. "Was kommt, das kommt. Wir denken erst mal an den Schritt Zusammenziehen, Zusammenleben und dann kann das Thema Hochzeit und Kinder in Angriff genommen werden", erklärte die 25-Jährige. Ihr Liebster sieht das offenbar ähnlich. Er könne sich sehr gut Babys mit Karina vorstellen – allerdings erst zu gegebener Zeit.

Auch wenn das Paar selbst die Kinderplanung noch nicht in Angriff nehmen möchte, freut es sich für seine Kuppelshow-Mitstreiter. "Die haben das Glück verdient und umso schöner ist es, dass noch ein Baby bald dazu gehört", schwärmte Karina. Gustav wünscht den beiden alles Gute.

