Sie gehen in die Vollen! Jessica Paszka (31) und ihr Partner Johannes Haller (33) verkündeten, sich heute das Jawort geben zu wollen. In den sozialen Medien gewährte das Paar seinen Fans auch schon ein paar Einblicke in die pompöse Feier – und dort wird einiges geboten: Vom Outfit der Braut über das Make-up bis hin zur Unterbringung der Gäste lassen Jessi und Johannes ordentlich was springen.

In ihrer Instagram-Story gibt die einstige Bachelorette ein paar Eindrücke von der Feier preis. Unter anderem ist ein traumhaftes Kleid von Galia Lahav zu sehen. Für die Hochzeitsroben der Designerin wird in der Regel ein hoher vierstelliger Betrag veranschlagt. Doch auch Jessis Schuhe können sich sehen lassen: Die schicken Pumps von Jimmy Choo schlagen mit 850 Euro zu Buche.

Abgerundet wird Jessicas Look an ihrem großen Tag mit einem Make-up von Serena Goldenbaum – die unter anderem Stars wie Sylvie Meis (43) stylt! Doch auch ihre Gäste sind in der malerischen Location im österreichischen Zillertal bestens aufgehoben: Sie wohnen in eigenen Chalets und für jeden liegt eine Goodiebag bereit.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Netzstar

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Serena Goldenbaum und Jessica Paszka bei ihrer Hochzeit im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Die Gästeunterkünfte bei der Hochzeit von Jessica Paszka und Johannes Haller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de