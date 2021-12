Will er ihr etwa schaden? Katie Price (43) geriet im September in die Schlagzeilen: Die Beauty hatte ohne Führerschein und unter Einfluss von Alkohol und Drogen einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ein britisches Gericht entscheidet nun über die Strafe, die die TV-Bekanntheit erwartet. Während Katie selbst offenbar von einem milden Urteil ausgeht, sieht ihr Ex-Mann Kieran Hayler (34) die Sache anders: Er hofft, dass seine Verflossene ins Gefängnis muss!

Gegenüber der Zeitung The Sun ließ Kieran jetzt keine Zweifel an seiner Meinung: "Was sie getan hat, ist eine der ernstesten Sachen, mal abgesehen von Mord. Sie sollte dafür ins Gefängnis kommen." Dabei hat er wohl vor allem das Wohlergehen und die Erziehung seiner zwei gemeinsamen Kinder mit Katie im Sinn: "Es ist wichtig, dass unsere Kinder lernen, was richtig und was falsch ist." Mit einer zu milden Strafe sei das gefährdet, sagte der 34-Jährige.

Von den Crash-News seiner Ex sei er enttäuscht gewesen, fügte Kieran hinzu: "Als ich hörte, dass sie festgenommen wurde, dachte ich nur: 'Oh nein, nicht schon wieder!' Es ist immer so viel Drama mit ihr..." Gerade im Straßenverkehr gerät Katie nämlich häufiger mit dem Gesetz in Konflikt – ihr wurde schon sechsmal der Führerschein abgenommen.

MEGA Katie Price' Auto nach dem Unfall

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler mit Princess Tiaamii und Junior im Jahr 2016

Getty Images Kieran Hayler bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog"

