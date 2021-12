Schon ganz bald hat das Warten für Dagi Bee (27) und ihren Ehemann Eugen Kazakov (27) ein Ende! Die YouTuberin und der Creative Director werden zum ersten Mal Eltern, es wird ein Junge. Lange dauert es nicht mehr, bis die beiden ihren Sohnemann im Arm halten dürfen. Dagi ist bereits in der 40. Woche angekommen und somit hochschwanger. Mit einem neuen Babybauchfoto leitete die Web-Beauty nun den Schwangerschafts-Endspurt ein.

Auf Instagram teilte die 27-Jährige ein weiteres Bild ihres Schwangerschafts-Shootings. Sehnsüchtig schaut sie darauf auf ihren Bauch hinunter, während sie ihn liebevoll mit ihren Händen umfasst. "Wir können es nicht mehr abwarten, dich endlich kennenzulernen. Die Vorfreude auf dich ist so unendlich groß, kleiner Mann", schrieb Dagi dazu. Ehemann Eugen stimmte ihr in der Kommentarspalte zu: "Ich warte auf dich, kleiner Boy."

Die Chancen, dass sich ihr Baby schon sehr bald auf den Weg macht, stehen gut. Dagi hat bereits seit Tagen Senkwehen. "Ich versuche so gut es geht zur Ruhe zu kommen [...]. Meine Hebamme ist guter Dinge, dass er nicht so lange auf sich warten lässt", erzählte sie ihren Fans in einer aktuellen Story.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov, 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

