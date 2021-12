Jessica Paszka (31) lässt es bei ihrer Hochzeit in Sachen Fashion so richtig krachen! Heute gaben sich die einstige Bachelorette und ihr Liebster Johannes Haller (33) im österreichischen Zillertal das Jawort: Während der Trauung im Schnee trug die Mutter der kleinen Hailey-Su ein schulterfreies Luxuskleid mit jeder Menge Tüll. Doch eine einzige edle Robe reicht für die Hallersche Traumhochzeit natürlich nicht: Jetzt präsentierte Jessi voller Stolz ihr zweites Hochzeitskleid!

In ihrer Instagram-Story stellte die Braut jetzt ihr zweites Kleid für das an die Trauung anschließende Gala Dinner vor – und das ist besonders ausgefallen: Jessi trägt eine traumhafte Robe aus weißer Spitze und Tüll. Das Kleid des Luxuslabels Berta fällt vor allem durch die üppigen Rüschchendetails an den Schultern und die aufwendigen Stickereien auf. Zu dem Brautlook kombinierte die 31-Jährige Diamantohrringe und eine dazu passende Halskette.

Und auch der stolze Bräutigam warf sich für das anschließende Gala Dinner noch einmal so richtig in Schale: Johannes erschien in einem schicken cremefarbenen Doppelreiher mit weißem Hemd und einer Fliege zu der Abendveranstaltung. Das feierliche Outfit rundete er mit schwarzen Schuhen und einer Armbanduhr ab.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka bei ihrer Hochzeit im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

