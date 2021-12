Michael Sheen (52) ist hin und weg von seiner Liebsten. Seit über zwei Jahren ist der Alice im Wunderland-Star mit Anna Lundberg zusammen. Im September 2019 konnten sich die Schauspieler sogar über den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Die beiden sind aber nicht nur privat, sondern auch beruflich ein gutes Team. Am 18. Dezember erscheint der Film "Last Train to Christmas", für den sie gemeinsamen vor der Kamera standen. Von Annas Leistung ist Michael schwer begeistert.

Michael spielt in dem Streifen die Hauptfigur Tony. Anna verkörpert Astrid, die Freundin seines Bruders Roger – und ist in der Rolle offenbar total aufgegangen. Es sei "brillant" gewesen, mit ihr zusammenzuarbeiten. "Anna ist Schwedin und spielt einen schwedischen Charakter, Astrid, und ist sehr lustig darin", verriet Michael in der britischen TV-Show "This Morning". Doch auch er hatte offenbar viel Spaß am Set – vor allem, weil der Film in einer anderen Zeit spielt: "Ich bin gerne in die 80er zurückgekehrt."

"Last Train to Christmas" ist jedoch nicht der erste Film, in dem Michael und Anna zusammen mitspielen. Sie waren zuvor bereits gemeinsam in der zweiten Staffel der Comedy-Serie "Staged" zu sehen, die in Großbritannien im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Anzeige

Getty Images Michael Sheen, Schauspieler

Anzeige

Instagram / anna_lundbergs Michael Sheen und Anna Lundberg im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / anna_lundbergs Anna Lundberg und Michael Sheen, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de