Herzerwärmende News von Michael Sheen (53)! Erst im März verkündete der Ex von Kate Beckinsale (48), dass er erneut Vater wird. Bereits mit Kate begrüßte der Schauspieler ein Kind auf der Welt. 2019 bekam er dann mit seiner neuen Partnerin Anna Lundberg Nachwuchs. Und ihre kleine Tochter namens Lyra darf sich jetzt über einen Spielkameraden freuen: Denn Anna und Michael sind erneut Eltern geworden!

Das teilte der 53-Jährige nun via Twitter mit. Michale postete ein Bild, auf dem eine kleine Hand seinen Finger hält und schrieb dazu: "Und einfach so, war da ein weiteres Äffchen, welches auf dem Bett springt." Bereits am 19. Mai hat das Baby das Licht der Welt erblickt. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, verriet er bisher nicht.

Seine Fans freuen sich selbstverständlich für den "Good Omens"-Darsteller und kommentierten den Beitrag bereits fleißig. "Ah, herzlichen Glückwunsch an dich und Anna, oh mein Gott", oder auch: "Das ist einfach so süß, ich kann nicht mehr", lauten nur zwei der zahlreichen lieben Kommentare.

Getty Images Michael Sheen und Kate Beckinsale bei der Golden-Globe-Afterparty in Beverly Hills im Januar 2014

Instagram / anna_lundbergs Anna Lundberg und Michael Sheen im Jahr 2022

Getty Images Michael Sheen bei der "Good Omens"-Pressekonferenz in Austin im März 2019

