Michael Sheen (50) gönnt sich eine Auszeit mit der Familie! Im Juli 2019 wurde die Beziehung des Schauspielers zu Anna Lundberg öffentlich und zwischen den beiden Turteltauben wurde es offenbar schnell sehr ernst: Im September wurden sie Eltern eines gemeinsamen Kindes! Nun genießt das Paar die Familienzeit mit seinem kleinen Spross: Michael und Anna wurden bei einem Spaziergang mit ihrem Baby gesichtet!

Paparazzi erwischten die drei am Sonntag in New York. Michael und seine 25-jährige Freundin präsentierten sich bei dem Ausflug durch den Big Apple im Partnerlook: Beide trugen eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen. Ihr kleiner Fratz durfte im Kinderwagen Platz nehmen und wurde von seinem Papa durch die Straßen kutschiert.

Kurz nach der Bekanntmachung von Michael und Annas Beziehung hieß es, der 50-Jährige hätte die schwedische Schauspielerin kennengelernt, als er noch mit seiner Ex Aisling Bea zusammen war – das stritt er damals jedoch ab. "Ich war von Anfang letzten Sommers bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine Partnerin Anna kennenlernte, die jetzt unser Baby zur Welt bringt, Single. Nur, um das klarzustellen. Danke", ließ er auf Twitter verlauten.

Backgrid / ActionPress Michael Sheen bei einem Spaziergang mit seinem Baby in New York im Januar 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Michael Sheen und Anna Lundberg bei einem Spaziergang mit ihrem Baby in New York im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Anna Lundberg und Michael Sheen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de