Baby-Freuden bei Michael Sheen (50)! Im Juli wurde bekannt, dass der Schauspieler nicht nur eine neue Frau an seiner Seite hat: Seine 25-jährigen Freundin Anna Lundberg erwartete zu diesem Zeitpunkt sogar ihr erstes gemeinsames Kind. Allzu viel gaben die zwei nie von ihrer Beziehung oder gar der Schwangerschaft preis – dieser Meilenstein schafft es trotzdem an die Öffentlichkeit: Der 50-Jährige und seine Partnerin haben ihren Spross bereits in die Arme geschlossen!

Die frohe Botschaft berichtete nun Daily Mail. Dabei plauderte allerdings weder der frischgebackene Zweifach-Papa noch die junge Mutter über den Kindersegen: Michaels Vater Meyrick war es, der im Interview fast vor Stolz platzte: "Wir freuen uns wahnsinnig, wir sind im siebten Himmel", erklärte der Großvater. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt lediglich Bilder seines Enkels gesehen hat, hätten er und seine Frau trotzdem schon auf ihr neues Familienmitglied angestoßen!

Weitere Informationen über den Sheen-Spross gibt es aktuell noch nicht – das beinhaltet auch Details zum genauen Entbindungstermin, zum Geschlecht sowie dem Namen. Bleibt abzuwarten, wann Michael und Anna wohl erste Statements zu ihrem Familienabenteuer abgeben – und wie viel sie wiederum ausplaudern! Für Michael ist es nach seiner 20-jährigen Tochter mit Kate Beckinsale (46) bereits das zweite Kind.

Getty Images Michael Sheen, Filmstar

Fred Duval/MEGA Anna Lundberg und ihr Partner Michael Sheen

Getty Images Michael Sheen (r.) und seine Eltern Meyrick und Irene

