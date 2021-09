Anna Kournikova (40) zeigt ihre kleine Rasselbande. Die ehemalige Tennisspielerin und ihr Partner Enrique Iglesias (46) haben drei gemeinsame Kinder. Ihre Zwillinge Lucy und Nicholas sind mittlerweile drei Jahre alt. Die Jüngste im Bunde, Töchterchen Mary, feierte im Februar ihren ersten Geburtstag. Wirklich oft bekommen Fans den Nachwuchs des Paares allerdings nicht zu sehen. Umso größer ist die Freude über diesen Post: Anna teilte zum ersten Mal ein Video in ihrem Feed, in dem all ihre Kinder zusammen zu sehen sind.

Der kurze Clip, den die einstige Profisportlerin auf Instagram gepostet hat, zeigt ihre Kinder freudestrahlend in einem Mini-Landrover über einen Tennisplatz fahren. Dabei hören sie Enriques gerade veröffentlichten Song "Chasing The Sun". Die Fans sind hin und weg von diesem seltenen Anblick! "Oh mein Gott, wie süß sind die bitte" oder "Sie sind so wunderschön. Möge Gott sie für immer segnen", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare unter dem Video.

Nicholas, Lucy und Mary scheinen die Musik ihres berühmten Vaters häufiger vorgespielt zu bekommen. Auch Enrique veröffentlichte gerade erst einen Clip. Zu sehen ist darin seine jüngste Tochter. Während er ihr einen Song seines neuen Albums vorstellt, fragt er Mary, wer da zu hören sei. "Papa", ruft sie daraufhin und bewegt sich rhythmisch zum Beat.

Anzeige

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und ihre Tochter Mary im April 2020

Anzeige

Getty Images Anna Kournikova bei einem Event in L.A. im Juli 2011

Anzeige

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias mit seiner Tochter Mary

Anzeige

Habt ihr Enriques neues Album auch schon gehört? Na klar! Nein, noch nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de