Anne Wünsche (30) ist etwas erleichtert. Ende Oktober machte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) ein gemeinsames Kind erwartet. Während es für den Synchronsprecher der erste Nachwuchs ist, ist es für Anne schon Baby Nummer drei – und die vierte Schwangerschaft. Die Influencerin hatte bereits eine Fehlgeburt. Deshalb hat sie auch große Angst, noch einmal ein Kind zu verlieren. Doch nun kann Anne aufatmen: Sie hat die kritische Phase fast hinter sich.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 30-Jährige freudestrahlend, dass sie nun in der zwölften Schwangerschaftswoche sei: "Noch eine Woche und ich habe diese Risikowochen überstanden." Die Wahrscheinlichkeit, eine Fehlgeburt zu erleiden, ist dann deutlich geringer. Darüber hinaus verriet Anne, dass ihr Baby inzwischen 5,4 Zentimeter und damit etwa so groß wie eine Pflaume sei. Am Freitag habe sie den nächsten Frauenarzttermin, um alles noch mal checken zu lassen.

Dafür, dass Anne die Schwangerschaft so früh öffentlich gemacht hatte, musste sie viel Kritik einstecken. Immerhin war sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal beim Frauenarzt gewesen, sondern machte die Babynews lediglich am Ergebnis von mehreren Schwangerschaftstests fest.

Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Influencerin

