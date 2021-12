Ihr Babybauch wird nun von Mal zu Mal immer größer! Vor wenigen Wochen überraschte Anna Wünsche (30) ihre Community mit einer Knaller-Nachricht: Sie wird zum dritten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Freund Karim erwartet sie ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem nimmt die YouTuberin ihre Fans auf ihrer Schwangerschaftsreise mit und hält sie stets auf dem Laufenden – so wie jetzt: Anne verrät ihren Followern, wie groß ihr ungeborenes Kind nun ist!

"Ich bin jetzt in der neuen Woche, und zwar in der zehnten Schwangerschaftswoche. Mein Baby ist jetzt so groß wie eine Dattel. Aus einem Himbeer-Baby, wurde ein Trauben-Baby und ist jetzt ein Dattel-Baby", erzählt die 30-Jährige freudestrahlend in ihrer Instagram-Story. Anne sei immer wieder verblüfft davon, dass gerade ein Kind in ihr heranwächst. "Manchmal wünsche ich mir, dass mein Bauch durchsichtig ist und ich es beobachten kann", schreibt sie zu einem Foto ihrer Schwangerschaftsapp.

In den kommenden Tagen steht auch ein besonderer Termin der Netzbekanntheit bevor. Aufgrund der Quarantäne konnte die Blondine zuletzt nicht ihren Frauenarzt besuchen – doch das ändert sich Ende der Woche. "Freitag Mittag habe ich dann einen Termin und werde da meinen ersten Ultraschall mit Herzschlag haben. Ich bin super-aufgeregt", erklärt sie in ihrer Insta-Story weiter.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / CVsQmdutyEH Anne Wünsche im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

