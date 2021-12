Wer posiert denn hier so sexy vor der Linse? Eigentlich sind auch die Stars und Sternchen gerade so richtig in Weihnachtsstimmung und geben im Netz viele Eindrücke davon, wie sie die kuschelige Winterzeit verbringen. Ob beim Schmücken des Weihnachtsbaumes, beim Filmabend mit den Liebsten oder mit leckeren Plätzchen und heißem Kakao – alles ist dabei. Eine Lady liebt es aber offenbar, sich mit einem heißen Bad zu verwöhnen. Auf einem Foto posiert eine attraktive Blondine lediglich mit einem Handtuch. Doch um wen handelt es sich – hättet ihr sie erkannt?

Weil die Beauty der Kamera den Rücken zuwendet und ihre Rückansicht von einem Handtuch verdeckt ist, sind nur ihre zu einem Dutt zusammengebundenen blonden Haare ein Anhaltspunkt. Die Promidame ist aber eine berühmte Moderatorin mit niederländischen Wurzeln. Unter anderem hatte sie schon das Let's Dance-Mikro in der Hand und saß neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury von Das Supertalent. Na – erkannt? Richtig geraten. Bei der TV-Bekanntheit, die nackt in der Badewanne posiert, handelt es sich um Sylvie Meis (43).

Obwohl die 43-Jährige mit dem Nackedei-Post eigentlich "nur" Werbung für die Handtücher eines Discounters macht, sind die Fans ganz aus dem Häuschen. "Wow", kommentierte jemand und setzte einige Herz-Emojis dahinter. Jemand anderes hatte wohl gehofft, noch mehr sehen zu können. "Hoch die Hände, Wochenende", schrieb ein User – und glaubte wohl, dass Sylvie das Handtuch dann loslassen würde.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Januar 2019

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige

actionpress/Christian Augustin Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de