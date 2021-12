Kim Kardashian (41) packt über ihre Jugend aus! Die Keeping Up With the Kardashians-Berühmtheit wird heutzutage um ihre weiblichen Kurven und ihren Hammer-Body beneidet. Inzwischen hat sie eigene Modekollektionen entwickelt und etablierte ihre Körperform als Schönheitsideal. Doch das war nicht immer so! Gerade in der Jugend hatte die Unternehmerin damit zu kämpfen: Kim gestand nun, dass ihre Mitschüler früher sogar richtig übergriffig wurden!

In dem Podcast "Honestly with Bari Weiss" plauderte die Beauty über ihre Schulzeit. In den 90er Jahren galt noch ein anderer Beauty-Standard: Hauptsache dünn. Da stach Kim aus der Masse heraus: "Ich hatte riesige Brüste, als ich 12 Jahre alt war, und ich war schon immer sehr kurvig." Das nutzten ihre Mitschüler damals fies aus! "Wenn ich in der Highschool herumlief, klatschten die Leute mir auf den Hintern. Das hat jeder gemacht. Es war so bizarr", erzählte die vierfache Mutter ehrlich.

Doch irgendwann akzeptierte Kim ihre Kurven, und das Körperbild wandelte sich. "Bis zum Ende der Highschool sah mir niemand ähnlich, und dann waren da Jennifer Lopez (52) und Salma Hayek (55) und ich dachte: 'Das ist es!'", berichtete sie. Heutzutage ist die weibliche Figur der 41-Jährigen zu ihrem Markenzeichen geworden – und sie weiß sie gekonnt in Szene zu setzen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Oktober 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Alter von 16 Jahren

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

