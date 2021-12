Sie wagt einen heißen Look! Kim Kardashian (41) lässt ihre Fans gerne in ihren turbulenten Alltag blicken. Auf den sozialen Netzwerken postet die Influencerin auch immer wieder Schnappschüsse in sexy Outfits. Jetzt griff sie dabei besonders tief in die Trickkiste – denn dieses Stück Stoff ließ der Fantasie ihrer Follower wenig Spielraum: Kim posierte nun nämlich in einem hautengen, transparenten Einteiler!

Das delikate Kleidungsstück zeigte Kim ihren Fans in ihrer Instagram-Story: Der eng anliegende schwarze Stoff umschmeichelte die weltberühmten Kurven des Keeping up with the Kardashians-Stars. In den kurzen Clips zeigte die 41-Jährige sich ihrer Anhängerschaft von allen Seiten, drehte sich gekonnt und strahlte in die Kamera. In einer Nahaufnahme zeigte sie auch den filigranen, durchsichtigen Stoff.

Doch auch ohne den sexy Fetzen dürften Kims Fans zurzeit aufgeheizt sein. Denn die Gerüchte um eine neue Liebe mit Comedian Pete Davidson (28) mehren sich in den vergangenen Wochen. "Er ist genau das, was Kim nach der Scheidung gebraucht hat", verriet ein Insider dem Magazin People.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Dezember 2021

TikTok / _mbarragan Kourtney Kardashian, Kim Kardashian und Pete Davidson im Freizeitpark Knott's Berry Farm

