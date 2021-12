Koray Günter (27) will sein neues Liebesglück offenbar nicht mehr länger verstecken! Im August dieses Jahres sorgte der Profifußballer für eine große Überraschung: Er gab die Trennung von seiner Ehefrau Betty Taube (27) bekannt. Allzu lange war der Kicker aber nicht Single – sondern stellte prompt seine neue Partnerin Veronica Loi vor. Die Blondine bekam man auf dem Profil des Sportlers allerdings erst nicht zu Gesicht – bis jetzt: Koray teilte Aufnahmen, auf denen Vero deutlich zu erkennen ist!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Bartträger ein Video, in dem man mehrere Schnappschüsse und Sequenzen von dem Paar sieht – zum Großteil aus ihrem gemeinsamen Urlaub in der Wüste. Während die Beauty auf einem Ausschnitt ihrem Liebsten liebevoll einen Kuss auf die Lippen drückt, schmiegt sie sich in einem anderen Teil des Videos ganz nah an ihn. Angesichts dieser Eindrücke dürfte klar sein, dass die beiden ihre Zweisamkeit in vollen Zügen genießen.

Doch wie lernten sich Koray und Vero überhaupt kennen? "Ich habe nachmittags auf einer Terrasse in Mailand mit einer Freundin einen Kaffee getrunken. Er hat mich gesehen und ist einfach auf mich zugekommen", verriet die Schönheit ihrer Community bereits via Instagram. So seien sie und der 27-Jährige damals ins Gespräch gekommen.

Anzeige

Getty Images Koray Günter, Fußballer

Anzeige

Instagram / korayguenter Koray und seine neue Partnerin

Anzeige

Instagram / veronik_ Koray Günter mit Veronica Loi

Anzeige

Würdet ihr gerne mehr gemeinsame Aufnahmen von Koray und seiner Freundin sehen? Oh ja, sie sind ein richtig süßes Paar! Nee, lass mal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de