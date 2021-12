Bruder, Produzent und bester Freund – Billie Eilish (20) und ihr Bruder Finneas O'Connell sind unzertrennlich! Die Geschwister verstehen sich nicht nur privat blendend, die beiden machen auch beruflich gemeinsame Sache: Der US-Amerikaner wirkte bei den Alben "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" und "Happier Than Ever" als Produzent mit. Jetzt nahm er sich die Zeit, seine Schwester und ihre gemeinsamen Erfolge zu würdigen: Heute feiert Billie nämlich ihren 20. Geburtstag – und Finneas widmete ihr anlässlich ihres Ehrentages einen liebevollen Post auf Social Media!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte Finneas jetzt den Geburtstagspost für seine kleine Schwester Billie. "Zu sehen, wie du dich entwickelt hast und zu dieser aufmerksamen, unglaublich netten, talentierten, witzigen und fleißigen Person geworden bist, war mir die größte Freude meines Lebens", schwärmte der 24-Jährige und betonte: "Ich werde bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, dein größter Fan sein. Es gibt wirklich nichts, das ich mehr liebe, als dein großer Bruder zu sein. Alles Gute zum Geburtstag!"

Natürlich war Finneas aber nicht der Einzige, der Billie zum Geburtstag gratulierte – auch ihre Mutter Maggie verfasste einen Post im Netz. "Du bist so witzig und kompliziert und albern und stark und brillant!", schrieb die 62-Jährige und fügte hinzu: "Du machst das Leben spannender und wunderbarer. Ich liebe dich von ganzem Herzen und mit ganzer Seele."

Anzeige

Getty Images Billie Eilish in London, 2021

Anzeige

Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell bei den Brit Awards im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de