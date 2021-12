Könnte Harvey Weinstein (69) bald wieder auf freien Fuß kommen? Mehrere Frauen hatten dem einstigen Filmmogul vorgeworfen, sie während seiner Karriere sexuell missbraucht zu haben. Im März wurde der Beschuldigte wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt, die er in einem New Yorker Hochsicherheitsgefängnis absitzt. Doch jetzt könnte der Prozess neu aufgerollt werden: Das Urteil gegen Weinstein soll aufgehoben werden.

Laut The Hollywood Reporter wirft das Berufungsgericht in New York der damaligen Staatsanwaltschaft vor, Frauen vor Gericht als Zeuginnen zugelassen zu haben, die keine mutmaßlichen Opfer des 69-Jährigen waren. Damit sei Weinstein unverhältnismäßig belastet und die Jury beeinflusst worden, heißt es.

Ob das Urteil gegen Weinstein aufgehoben wird und ein neuer Strafprozess aufgerollt wird, soll im Januar entschieden werden. Im Februar 2020 wurde Weinstein schuldig gesprochen, die Schauspielerin Jessica Mann und die Produktionsassistentin Mimi Haleyi sexuell missbraucht zu haben. Darüber hinaus gibt es noch fünf weitere Frauen, die dem einstigen Filmemacher vorwerfen, sich an ihnen vergangen zu haben. Ihr Prozess soll im Sommer starten.

Getty Images Harvey Weinstein, Filmproduzent

Getty Images Harvey Weinstein im September 2016

Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020

