Jetzt bricht Maralee Nichols ihr Schweigen. Vor wenigen Wochen wurde die Fitnesstrainerin zum ersten Mal Mutter – der Vater des Kindes soll Khloé Kardashians (37) Ex Tristan Thompson (30) sein. Nach langem Hin und Her hatte der Basketballer zugegeben, tatsächlich eine Affäre mit Maralee gehabt zu haben. Jetzt meldete sich die frischgebackene Mutter zu Wort, denn nicht alles, was Tristan über ihr Verhältnis erzählt hat, soll der Wahrheit entsprechen.

Während der NBA-Spieler behauptet hatte, dass es zwischen ihnen nur eine bedeutungslose Affäre gewesen sei, scheint Maralee das etwas anders in Erinnerung zu haben. Sie betonte nun gegenüber Us Weekly: "Ich hätte nie etwas mit Tristan angefangen, hätte ich gewusst, dass er vergeben ist." Zum Zeitpunkt ihrer Liebschaft war der 30-Jährige noch offiziell mit Khloé zusammen, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Der Sportler habe bei ihrem ersten Kennenlernen jedoch behauptet, Single zu sein. "Tristan und ich haben jeden Tag miteinander gesprochen und haben uns mehrmals pro Monat getroffen", verriet die 31-Jährige. Es sei deutlich mehr gewesen als nur ein körperliches Verhältnis.

Maralee schilderte zudem, wie sie dem einstigen Cleveland-Cavaliers-Spieler von ihrer Schwangerschaft erzählt hat. Sie habe Tristan ganz klar gesagt, dass sie das Baby haben wolle, auch wenn sie es alleine erziehen müsse. "Tristan hat mich während der gesamten Schwangerschaft nicht finanziell unterstützt", offenbarte sie. Sie habe ihn weder nach Geld gefragt, noch das Geld angenommen, das ihr angeboten wurde. Sie wolle sich nun einzig und alleine auf ihren Sohn konzentrieren und nicht weiter Thema in der Öffentlichkeit sein.

