Anne Wünsche (30) hat sich in den vergangenen Jahren eine riesengroße Fangemeinde im Netz aufgebaut! In den sozialen Medien gewährt die einstige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ihrer Community regelmäßige Einblicke in ihr Leben: Egal, ob bei der Erziehung ihrer beiden Töchter Miley und Juna oder ihrer dritten Schwangerschaft – die Familienmutter nimmt ihre Fans mit. In Bezug auf ihre Karriere als Influencerin darf sie nun einen ganz besonderen Meilenstein feiern: Anne hat jetzt nämlich eine Million Abonnenten auf TikTok!

Richtig gehört, Annes Postings auf der Videoplattform verfolgen inzwischen sage und schreibe eine Million Fans. Dieses besondere Ereignis feierte die Influencerin mit einem Video. "Eine Million hier auf TikTok geknackt!", brachte die 30-Jährige ihre riesengroße Begeisterung zum Ausdruck. Zudem macht sie in dem kurzen Clip einen Freudentanz und schüttelt ungläubig den Kopf.

Und auch auf Instagram dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Anne die eine Million knackt: Auf der Fotoplattform haben den Content der zweifachen Mutter nämlich zum jetzigen Zeitpunkt schon über 966.000 Nutzer abonniert. Aber damit nicht genug! Mit ihrem YouTube-Kanal begeistert sie aktuell zusätzlich 586.000 Subscriber.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Dezember 2021

