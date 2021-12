Cruz Beckham (16) ist offenbar ganz in seinem Element! Vor wenigen Tagen feierte der Streifen "Spider Man: No Way Home" mit Tom Holland (25) seine große Premiere und legte direkt einen großartigen Start hin. Die Fans hatten der Veröffentlichung sehnsüchtig entgegengefiebert. Auch der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) scheint sich sehr auf die Fortsetzung des Marvel-Filmes zu freuen: Cruz wurde nun kurzerhand selbst zu Spider-Man!

Der jüngste Sprössling der Familie Beckham konnte seinen Kinobesuch allem Anschein nach kaum erwarten – er verwandelte sich flugs in Peter Parker, wie in den Instagram-Storys von Mama Victoria zu sehen war. Dafür schlüpfte er in das berühmte Spider-Man-Kostüm und blieb den ganzen Tag in seiner Rolle. In den Aufnahmen hüpfte der 16-Jährige im ganzen Haus umher, was ihm sichtlich Spaß bereitete. Auch beim gemeinsamen Abendessen mit seinen Freunden wollte der Bruder von Brooklyn Beckham (22) die Verkleidung nicht ablegen.

"Spider-Man: No Way Home" brachte die Kinokassen kurz nach seiner Premiere ordentlich zum Klingeln. In Großbritannien spielte die Comic-Verfilmung allein am ersten Tag satte 8,9 Millionen Euro ein. Wie Cruz der Film gefallen hat, verriet er bisher noch nicht.

Anzeige

victoriabeckham / Instagram-Story Cruz Beckham im Spider-Man-Kostüm

Anzeige

hollyramsayy / Instagram-Story Cruz Beckham mit Spider-Man-Maske

Anzeige

Instagram / davidbeckham Harper Seven, David und Cruz Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de