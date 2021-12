Neuigkeiten für alle Fans von The Voice of Germany! Am Sonntag findet das große Finale der Castingshow statt. Zum letzten Mal werden die Talents von Mark Forster (38), Nico Santos (28), Sarah Connor (41), Johannes Oerding (39) und Elif gegeneinander antreten und um den Sieg kämpfen. Eigentlich hätte zudem Ed Sheeran (30) als Stargast auftreten sollen. Doch der Musiker wird nicht performen – für Ersatz ist aber schon gesorgt!

Wie die Produktion jetzt via Instagram bekannt gab, kann der "Photograph"-Interpret morgen nicht in Berlin auf der Bühne stehen – Grund dafür seien Covid-Infektionen in seinem Umfeld. Statt des Rotschopfes wird nun Singer-Songwriterin Birdy (25) auftreten und ihre neue Single "I Only Want To Be With You" zum Besten geben. Die Fans zeigten sich begeistert: "Hammer Sängerin", kommentierte ein User.

Birdy ist nicht der einzige Stargast des Abends. Die Talente dürfen außerdem jeweils mit einem Promi performen – Florian und Charlene Gallant singen mit James Morrison (37), Linda Elsener mit James Blunt (47) und Gugu Zulu mit Calum Scott. Katarina Mihaljevic tritt zudem mit Michael Patrick Kelly (44) auf, während Sebastian Krenz an der Seite von James Arthur (33) stehen wird.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/André Kowalski Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Juroren 2021

Anzeige

Getty Images Birdy im Februar 2016

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Die Finalisten von "The Voice of Germany" 2021

Anzeige

Was sagt ihr zu den Stargästen bei "The Voice"? Wirklich der Hammer! Ich bin nicht so begeistert. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de