Wer performt mit den The Voice of Germany-Finalisten? Am Sonntag geht die diesjährige Staffel der Gesangsshow in die Endrunde. Sechs Talente sind noch übrig: Sebastian, Florian und Charlene, Katarina, Linda und Gugu hoffen, in diesem Jahr den Sieg nach Hause zu tragen. Neben ihnen soll unter anderem aber auch Ed Sheeran (30) in der Sendung auftreten. Doch damit nicht genug: Wie schon in den Vorjahren dürfen die Kandidaten auch selbst mit einem Promi performen: Diese Musiker sind dabei!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "The Voice of Germany" wurde bekannt gegeben, dass dem Duo Charlene und Florian der Sänger James Morrison (37) zur Seite stehen wird. Gugu performt dagegen mit Calum Scott, Katarina mit Michael Patrick Kelly (44) und Linda mit James Blunt (47). Sebastian darf sich über einen Auftritt mit James Arthur (33) freuen.

Ed Sheeran performt hingegen außerhalb des Wettbewerbs. Der Brite wird seine Single "Overpass Graffiti" vorstellen und das Weihnachtslied "Merry Christmas" singen, das erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde.

Getty Images Sänger James Blunt bei den GQ-Awards 2019

Getty Images James Arthur in New York City, Dezember 2016

Getty Images Ed Sheeran im Dezember 2021

