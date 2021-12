Warum hat Romina Palm (22) plötzlich so viel mehr Instagram-Follower? Die Kölnerin nahm in diesem Jahr an der Castingshow Germany's next Topmodel teil, um danach so richtig als Model durchzustarten. Auch wenn sie den Sieg knapp verfehlt hat, hat es mit ihren Karriereplänen geklappt. Nebenbei ist sie aber vor allem auf Social Media aktiv. Auf Instagram hatte Romina zuletzt knapp eine halbe Million Follower – über Nacht sind es jedoch rund 200.000 mehr geworden. Wie kam das zustande?

In ihrer Instagram-Story erklärte die 22-Jährige: "Ich habe gerade gesehen, dass nach Ewigkeiten endlich mal meine Accounts zusammengeführt wurden." Das bedeutet, dass ihr Profil, mit dem sie schon vor ihrer GNTM-Teilnahme eine hohe Reichweite hatte, mit ihrem neuen, auf dem sie während und nach der Show aktiv war, verbunden worden ist. Dadurch sind auch die Follower, die ihrem alten Account gefolgt sind, unter den Abonnenten des neuen Accounts – sofern sie diesen zuvor nicht ohnehin schon abonniert hatten. Romina vermutete jedoch, dass das nicht allen ihrer "alten" Abonnenten passen könnte und schrieb: "Fühlt euch frei, mir zu entfolgen."

Auch wenn Romina von Social Media lebt, wurde ihr und ihrem Verlobten Stefano Zarrella (31) die hohe Netz-Präsenz schon zum Verhängnis. "Wir haben viel zu sehr gezeigt, wo wir wohnen. [...] Wir hatten zweimal einen Vorfall mit einer Stalkerin", verriet die Influencerin vor wenigen Tagen in einem YouTube-Video. Die Frau habe geklingelt und gefragt, ob sie mit dem Paar kochen könne.

Instagram / rominapalme Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / rominapalme Romina Palm im Oktober 2021 in Paris

Instagram / rominapalme Romina Palm, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

