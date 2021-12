Paulina Ljubas (25) und ihr Freund Henrik Stoltenberg stellen sich bei Temptation Island V.I.P. dem Treuetest vor laufenden Kameras: In dem TV-Format beziehen die einstige Köln 50667-Darstellerin und der ehemalige Love Island-Casanova getrennt voneinander eine Villa. Dabei bekommen sie Gesellschaft von durchtrainierten Verführern und heißen Verführerinnen. Zwar werden die Folgen im Moment erst nach und nach ausgestrahlt – die Dreharbeiten sind aber längst abgeschlossen. Jetzt blickte Paulina auf die Zeit am "Temptation Island V.I.P."-Set und zurück und gab zu, dass sie vieles bereut...

Im Rahmen eines Instagram-Q&As wollte ein Fan jetzt wissen, ob Paulina den TV-Treuetest inzwischen bereut – und die Influencerin gab daraufhin einen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Das Projekt oder die Teilnahme bei 'Temptation Island V.I.P.' bereue ich nicht, aber natürlich bereue ich viel – meine Verhaltensweise dort", erklärte die 25-Jährige. Sie habe während der Dreharbeiten einfach aus der Emotion heraus gehandelt. Ob sie damit auf den Flirt mit Verführer Dominik anspielt?

Paulina bewertet das TV-Projekt aber dennoch insgesamt positiv: "Unterm Strich bin ich froh, auch wenn ich mir das teilweise nicht so gewünscht habe, wie die Dinge dann letztendlich gelaufen sind – und das sage ich jetzt sehr allgemein, nicht dass ihr da was reininterpretiert. Alles passiert immer aus einem Grund", deutete sie an. Na, da dürften die kommenden "Temptation Island V.I.P."-Folgen für die Zuschauer ja noch mal so richtig spannend werden...

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

RTL Dominik Brcic und Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Dezember 2021

