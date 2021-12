Zendaya (25) und Tom Holland (25) sind derzeit wohl das Traumpaar schlechthin in Hollywood! Bevor sie im Juli dieses Jahres ihre Beziehung öffentlich machten, waren sie jahrelang gute Freunde. Die zwei Turteltauben standen kürzlich zusammen für "Spider-Man: No Way Home" vor der Kamera. Als echtes Power-Couple ziehen sie auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Vor ein paar Tagen verriet Tom nun, dass er mit seiner Liebsten eine Familie gründen möchte – ist das denn auch in Zendayas Sinne?

Wie ein Insider nun gegenüber HollywoodLife berichtete, ist dieses Thema für die Hollywood-Schönheit noch etwas entfernt. "Sie wollen beide das Gleiche, wenn es um eine Familie geht. Aber er weiß, dass sie im Moment noch nicht bereit dafür ist und dass sie sich auf ihre Karriere konzentriert", erklärte die Quelle. Zendaya habe in den letzten zehn Jahren sehr hart gearbeitet, weshalb ihre schauspielerische Laufbahn momentan im Vordergrund stehe.

"Sie hat das Gefühl, dass sie endlich anfängt, für ihr Talent und ihre harte Arbeit anerkannt zu werden", offenbarte der Insider weiter. Dass Zendaya mit der Familienplanung noch warten möchte, scheint der Spider-Man-Darsteller seiner Freundin gar nicht krumm zu nehmen. Der 24-Jährige unterstützt Zendaya nämlich "auf jede erdenkliche Weise".

Anzeige

Getty Images Jacob Batalon, Zendaya und Tom Holland in NYC im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Anzeige

Action Press / Yui Mok/PA Photos Zendaya und Tom Holland beim Photocall für "Spider-Man: No Way Home" in London, Dezember 2021

Anzeige

Glaubt ihr beiden werden bald eine Familie gründen? Nein, das wird noch dauern! Ja, bestimmt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de