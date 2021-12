Tom Holland (25) und Zendaya (25) sind eines der heißesten Paare Hollywoods. Bereits im ersten Spider-Man-Film, für den sie 2017 gemeinsam vor der Kamera standen, war die Chemie zwischen ihnen nicht zu übersehen. Nach langer Spekulation bestätigten der Schauspieler und die Euphoria-Darstellerin vergangenen Monat nun offiziell ihre Beziehung. Von seiner Freundin schwärmt Tom in den höchsten Tönen – für ihn ist Zendaya eine große Stütze in seinem Leben.

Auf dem roten Teppich der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" erspähte Tom während eines Interviews mit AP seine Liebste und platzte heraus: "Da ist sie. Sie sieht wunderschön aus, so wie immer." Für den Marvel-Star sei es etwas unglaublich Schönes, zusammen mit Zendaya Erfahrungen in der Filmindustrie sammeln zu können – verbindend sei zudem, dass sie schon vor ihrer Romanze gut miteinander befreundet waren. "Eine Schulter zu haben, an die man sich lehnen kann, ist wirklich etwas Tolles für uns beide", betonte der 25-Jährige.

Auch Zendaya scheint auf ihren Freund zählen zu können: "Ich denke, manchmal muss man einfach die Person sein, bei der man sich über Dinge Luft machen kann, die einfach da ist und zuhört", erzählte die 25-Jährige. Sie teile gerne ihre Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer Schauspielkarriere gemacht hat, mit Tom. Umgekehrt gebe auch er ihr öfters Ratschläge.

Getty Images Zendaya und Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Getty Images Zendaya und Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Action Press / Yui Mok/PA Photos Zendaya und Tom Holland beim Photocall für "Spider-Man: No Way Home" in London, Dezember 2021

