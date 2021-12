Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) genossen nun ein wenig Zweisamkeit! Neben diversen öffentlichen Terminen wird das Ehepaar normalerweise vor allem von seinen drei gemeinsamen Kindern George (8), Charlotte (6) und Louis (3) auf Trab gehalten. Doch ab und zu schafft sich das royale Liebespaar für ein bisschen Zweisamkeit platz. Wie vor Kurzem als für die beiden eine schicke Date-Night anstand – und oh, là, là! Dafür warfen sich William und Kate ordentlich in Schale!

Wie die Hello! berichtete, erschienen der Prinz und seine Herzogin als stylisches Duo zu der alljährlichen Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall. Der Sohn von Prinz Charles (73) und Prinzessin Diana (✝36) trug zu diesem Anlass einen marineblauen Smoking. Seine Gattin verzauberte die anderen Besucher in einem grünen Pailettenkleid der Designerin Jenny Packham. Dazu trug die 39-Jährige ihre Haare lockig und zur Seite gestylt. Mit ihren schicken Outfits zogen die dreifachen Eltern bei dem Event all Blicke auf sich.

Doch besonders Kate bewies an dem Abend offensichtlich wieder einmal: Sie ist eine absolute Style-Queen! Egal, was sie trägt, es wurde bisher immer zum Mega-Trend. Beispielsweise hatte die Herzogin im September bei der Premiere des James Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" einen strahlenden Auftritt hingelegt.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in der Royal Albert Hall, 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Weltpremiere von "No Time To Die"

Getty Images Herzogin Kate bei einem Besuch der Wohltätigkeitsorganisation Baby Basics im August 2020

